Calciomercato Napoli, Ancelotti in bilico: la replica di Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Con dodici punti in meno rispetto ad una stagione fa, il Napoli scende in campo a Udine con l'obiettivo di tornare alla vittoria per scacciare le voci e la crisi di questa prima parte di stagiono. Non solo. Tra la 'Dacia Arena' e il Genk in Champions League si decide anche il futuro della panchina di Carlo Ancelotti, al centro delle riflessioni da parte della società in questo momento delicato. Di questo, e non solo, parla il Ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfono di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match: "È una squadra molto serena, che vuole risalire in classifica.

Concentrata per fare una grande partita. Le partite sono tutte importanti tutti, i ragazzi vogliono fare questa gara, ci tengono, c'è molto speranza di fare grande una prestazione e tutti i big hanno dato la disponibilità. Analisi sulla posizione di Ancelotti? L'analisi è che noi a livello societario pensiamo che ha esperienza per uscire questo periodo".

