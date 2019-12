CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MARCOS ALONSO / La decisione del Tas di ridurre la squalifica imposta al Chelsea che quindi potrà operare in entrata durante il calciomercato di gennaio ha effetti anche sulla Serie A. Non solo per i tanti nomi che i 'Blues' monitorano in Italia, da Zaniolo a Allan e non solo, ma anche sul fronte inverso, con alcuni scontenti alla corte di Frank Lampard che nella finestra invernale potrebbero fare le valigie anche in vista della volata finale verso Euro 2020. Il più chiacchierato rimane Olivier Giroud, accostato anche a Inter e Milan, ma ce ne sono altri.

Calciomercato Juventus e Inter, sfida per Marcos Alonso

Uno degli uomini di Lampard da tener d'occhio infatti è una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Stiamo parlando dello spagnolo Marcos, ex Fiorentina ora sparito dai radar del manager dei londinesi. Ultima presenza oltre un mese fa, nonostante non abbia riportato alcun infortunio. Inutile dire che per Lampard ormai il laterale mancino classe '90 non è più indispensabile e anzi, uno dei primi obiettivi di mercato in vista di gennaio secondo la stampa inglese sarebbe proprio l'acquisto di un nuovo esterno, nello specifico il classe '96 Bendel Leicester che guarda cosa gioca nello stesso ruolo di Alonso., forti anche della presenza in panchina diche lo hanno allenato a Londra, sono attente e pronte ad entrare in scena. Da un lato i nerazzurri, non convinti delle prestazioni di Biraghi, con Dimarco in fondo alle gerarchie ed un Asamoah che sta accusando qualche problema fisico, dall'altro i bianconeri, corti in termini di alternative sulle corsie e con un Alex Sandro che potrebbe cambiare aria. L'affondo del Chelsea su Chilwell offre l'assist e un'ulteriore conferma del fatto che a gennaio Alonso sarà assaltabile anche a cifre da occasione. Pista da monitorare.

