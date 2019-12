CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ARSENAL EVERTON / Il futuro di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli resta in bilico. Il tenico reggiano si gioca praticamente tutto nel doppio impegno contro Udinese e Genk. Le voci di un esonero sono sempre più insistenti, nonostante De Laurentiis abbia confermato la fiducia al tecnico ed ecco allora che alcuni club sarebbero pronti ad approfittarne nel caso in cui Ancelotti dovesse davvero lasciare gli azzurri.

Il grande interesse arriva in particolare dall'Inghilterra, dove l'Arsenal crede che possa essere proprio Ancelotti l'uomo giusto per ripartire : un tecnico vincente che ha sempre proposto un calcio propositivo, in stile 'Gunners'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Napoli, l'Everton pensa ad Ancelotti

Non c'è solo l'Arsenal però. Dopo l'esonero di Marco Silva, anche l'Everton sembra essere interessato a Carlo Ancelotti. Il club di Liverpool sta valutando una lista di candidati per rimpiazzare il tecnico portoghese e l'allenatore del Napoli figura tra questi. Secondo il 'Daily Mail', il 60enne tecnico è uno dei nomi che la proprietà dei 'Toffees' sta valutando per il ruolo di allenatore. Oltre a lui la lista sarebbe piuttosto corta, ci sarebbero infatti soltanto il portoghese Vitor Pereira, tecnico dello Shanghai SIPG e la clamorosa ipotesi del ritorno di David Moyes.

