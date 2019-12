p>CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paule ilsono già al passo d'addio? Arriva dall'Inghilterra la nuova indiscrezione sul futuro del centrocampista francese che, ancora alle prese con i problemi alla caviglia, potrebbe lasciare i 'Red Devils' addirittura nella finestra invernale di mercato. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, da Eriksen a Pogba e Bernardeschi: grandi manovre a gennaio

Calciomercato Juventus, ultime su Pogba

A riportarlo è il britannico 'Daily Express' secondo cui il manager Ole Gunnar Solskjaer, rimasto deluso per la mancata cessione dell'ex Juventus in estate, starebbe spingendo affinché la partenza si concretizzi il prima possibile per reinvestire la cifra derivante dalla sua vendita sugli altri obiettivi inseriti nella lista della spesa. Per il tabloid il manager norvegese, che pubblicamente ha sempre difeso il giocatore, non sarebbe contento dell'atteggiamento di Pogba e avrebbe quindi deciso di cederlo già a gennaio. Il Real Madrid resta una delle opzioni più calde, ma anche la Juventus secondo gli inglesi va considerata in corsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi operazione pronta: che beffa per l'Inter!