CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA INTER PJACA TONALI / Serie B, Serie A e Nazionale, forse l'Europeo e un futuro in Champions League. L'ascesa di Sandro Tonali ai gradini più alti del calcio internazionale sembra già segnata. Da veterano, il centrocampista classe 2000, che si ispira liberamente ai suoi idoli Gattuso e Pirlo, quest'anno ha esordito nella massima categoria italiana, nella quale si è messo in mostra con 1 gol, due assist e tante belle giocate nonostante l'andamento negativo del suo Brescia, che già sembra avere sul tavolo proposte di calciomercato molto interessanti dalla Juventus: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Pjaca per Tonali: la mossa di Paratici

L'obiettivo del CFO Paratici, infatti, sarebbe quello di anticipare già a gennaio la folta concorrenza, che annovera soprattutto Inter e Manchester United, con una mossa piuttosto astuta.

Reduce dai postumi di un altro infortunio serio, Pjaca è tra le possibili cessioni della Juve che , riporta 'Tuttosport', per gennaio starebbe pensando di mandarlo in prestito proprio al Brescia rafforzando così i rapporti cone impostando con mesi di anticipo la complesa operazione Tonali.

Calciomercato Juventus, non solo Pjaca: altri talenti per Tonali

Tuttavia, se Pjaca può essere l'acconto di gennaio per l'affare Tonali, in vista della prossima estate la Juventus starebbe pensando ad altri profili interessanti da mandare a Brescia per raggiungere i 40 milioni di euro chiesti dai lombardi per cedere il giocatore. Così, oltre a un'offerta da 25-30 milioni, nel pacchetto potrebbero entrare giovani prospetti come Hans Nicolussi Caviglia (ora in prestito al Perugia), Dany Mota Carvalho (Under 21 del Portogallo) oppure il coreano Kwang-Song Han.

Calciomercato Juventus, non solo Tonali: sfida aperta all'Inter

Distanti un solo punto in classifica, oltre a Tonali, Inter e Juventus cercano anche Chiesa della Fiorentina, ma sono davvero tanti i profili accostati a entrambe le compagini negli ultimi mesi: dal sorprendente Kulusevski fino a Castrovilli, Gosens e Cistana, solo per restare nel campionato italiano. A partire da gennaio, si prevedono quindi mesi bollenti tra campo e mercato.

