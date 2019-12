CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Nei giorni in cui deve lottare per meritarsi la conferma e raddrizzare la stagione al Napoli, Carlo Ancelotti potrebbe idealmente aver già pronta un'altra prestigiosa panchina lontano dal 'San Paolo'. Sotto osservazione tra Udinese e Genk con le voci sull'esonero sempre più insistenti, il tecnico azzurro emerge come una pista concreta e credibile per ereditare il ruolo di Unai Emery all'Arsenal temporaneamente affidato allo svedese Ljungberg.

È l'indiscrezione che emerge con sempre più forza in queste ore in Inghilterra.

Calciomercato Napoli, perché l'Arsenal vuole Ancelotti

Lo riferisce in particolare il tabloid 'Daily Express', che parla delle difficoltà riscontrate dai 'Gunners' nelle piste che conducono a Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri e che starebbero convincendo i dirigenti del club londinese a monitorare con più convinzione la situazione di 'Carletto' in azzurro. Non solo. La storia e l'ambizione dell'Arsenal impongono di puntare su un tecnico abituato a vincere e in pochissimi, sottolinea il tabloid, possono vantare un curriculum del suo calibro. L'abitudine a trionfare e la possibilità di liberarsi dal Napoli in tempi brevi, quindi, starebbero facendo la differenza nei piani dell'Arsenal che ora ragionano su Ancelotti in maniera decisa.

