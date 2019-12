Calciomercato Napoli, Ancelotti in discussione: l'ammissione dell'allenatore

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Ancelotti di nuovo in bilico dopo il ko interno contro il Bologna. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore azzurro ha parlato così della sua posizione: "È normale sentirsi in discussione quando le cose non vanno bene, come in questo caso. La squadra non ha la continuità giusta in campo, abbiamo poca compattezza anche quando passiamo in vantaggio. Ho responsabilità, poi domani mi confronterò con la squadra perché anche loro sono responsabili". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Ancelotti in conferenza anche su Callejon e Mertens

Il tecnico ha poi spiegato le esclusioni dei due giocatori in scadenza Callejon e Mertens: "Callejon fuori per scelta tecnica, Mertens ha giocato tanto ultimamente.

Con loro non ho mai parlato di mercato, la società sta gestendo la loro scadenza di contratto. Venerdì abbiamo chiarito alcune cose, ora si parlerà di altro nello spogliatoio: se vogliamo uscire da questo momento, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Ho sentito dire che la squadra è contro l'allenatore, ma non credo sia così. Nessuno mi ha mai mancato di rispetto, non ci sono attriti tra noi, con la società ci confrontiamo tutti i giorni per migliorare le cose. Il 4-3-3? Abbiamo cambiato qualcosa, ma ci è mancato equilibrio in mezzo al campo lasciando possesso al. Non credo sia un problema tattico, tre giorni fa abbiamo fatto tutt'altra gara, l'aspetto mentale va migliorato".

Dall'inviato Gennaro Arpaia

