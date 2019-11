EURO 2020 ITALIA GALLES / Sorteggiati i gironi di Euro 2020 con l'Italia capitata nel gruppo A insieme a Galles, Turchia e Svizzera. Sorteggio tutto sommato positivo per gli azzurri che hanno evitato il girone di ferro capitano invece alla Germania che giocherà contro Francia e Portogallo. Proprio per parlare dell'esito dell'urna di Bucarest, Calciomercato.it ha intervistato Ian Mitchelmore, giornalista di Wales Online che segue la nazionale di Giggs: "È un gruppo molto duro- il suo esordio ai nostri microfoni -, ma il Galles può essere fiducioso per il passaggio del turno. Non c'è dubbio che l'Italia è la favorita per finire al primo posto e Ryan Giggs sa quanto sarà difficile la partita con la squadra di Roberto Mancini. I tifosi gallesi sperano di avere abbastanza punti dopo le due partite contro Svizzera e Turchia, prima di dirigersi a Roma".

Giggs tutto sommato non ha accolto male il sorteggio: "Per il Galles si sapeva che sarebbe stato difficile essendo in quarta fascia. Ma avrebbe potuto andare molto peggio: ad esempio il gruppo F con Francia, Germania e Portogallo! Ryan Giggs sa che sarà un gruppo molto duro, ma dopo essere rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite, sarà fiducioso".

Per la prima volta gli Europei saranno itineranti e questo per il cronista gallese può essere un fattore che influenzerà lo svolgimento della competizione: "Il torneo itinerante può influire sui risultati. Giocare in Italia è difficile in tutti i casi: affrontare gli azzurri in casa rende più difficile una partita già difficile.

Però sarebbe stato peggio se il Galles fosse stato sorteggiato nel girone B in quanto avrebbe affrontato sul loro campo sia Danimarca che Russia".

Euro 2020, esclusivo Mitchelmore: "Non solo Bale, Moore incubo per i difensori"

Nell'immaginario collettivo il Galles è soprattutto Gareth Bale ma non c'è soltanto l'attaccante del Real Madrid nella rosa della rappresentativa gallese: "Con Giggs la squadra è molto più offensiva di quanto non lo fosse con Coleman, anche se con quest'ultimo la fase difensiva era migliore. La Nazionale presenta una rosa più profonda, anche quando sono mancati Ramsey per infortunio e Allen per squalifica, i giocatori scesi in campo hanno fatto bene il loro dovere. Daniel James ha un'intensità incredibile mentre la fisicità di Kieffer Moore è un incubo per i difensori: il Galles ha molte armi oltre a Bale".

Ultime battuta sull'Italia che con Mancini sembra essersi rilanciata: "L'Italia è risorta: vincere tutte e 10 le partite di qualificazione è un risultato fenomenale, concedere solo quattro gol è incredibile. Sarà una squadra difficile da battere e con i talenti offensivi che possiedono, può benissimo essere una delle candidate alla vittoria. Credo che possano vincere il girone e potrebbero andare molto avanti nella competizione".

