EURO 2020 ITALIA AMICHEVOLI INGHILTERRA GERMANIA / Euro 2020 si avvicina ad ampie falcate con l'aria della grande competizione che inizia finalmente a farsi sentire. I sorteggi della fase a gironi di oggi hanno contribuito ad avvinare ancor di più la manifestazione europea in programma dal prossimo 12 giugno con la gara inaugurale tra Italia e Turchia a Roma. A completare un girone non troppo complicato ci saranno la Svizzera e il Galles di Gareth Bale.

Tra gli altri raggruppamenti spicca il girone F che vedrà impegnato il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro corazzate come Francia e Germania.

LEGGI ANCHE->>>> EURO 2020, il sorteggio: girone abbordabile per l'Italia, Ronaldo contro Germania e Francia

Italia, Mancini prepara Euro 2020: doppia amichevole

Gli azzurri di Roberto Mancini esordiranno all'Olimpico di Roma il prossimo 12 giugno contro la Turchia, alle ore 21 ma nei mesi precedenti continueranno a lavorare per arrivare al meglio ad EURO 2020. Prima della manifestazione estiva l'Italia avrà infatti modo di affrontare due amichevoli di prestigio. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' a marzo gli azzurri affronteranno prima l'Inghilterra a Wembley e poi la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire. Due test estremamente provanti per limare gli ultimi dettagli prima della prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Euro 2020, definito il girone dell'Italia: avversarie e partite