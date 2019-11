MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Tornato a parlare oggi in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha risposto anche alle domande sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è l'obiettivo principale del calciomercato Milan, ma il Bologna si sta confermando come un accreditato antagonista ai piani rossoneri. Di recente, la dirigenza milanista ha formulato un'offerta ufficiale ad Ibra che ha però deciso di prendersi alcuni giorni di tempo prima di dare una risposta definitiva: CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti.

Sulle tracce dell'ex Psg ci sono anche ile diverse squadre straniere, ma anche il tecnico rossoblu ha confermato che bisognerà ancora aspettare, svelando anche la data del possibile annuncio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa Ibra ben avviata: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da Giroud a Kean: le alternative a Ibrahimovic

Bologna e Milan, Mihajlovic e la rivelazione su Ibrahimovic

Ecco le parole del tecnico: "Ci siamo parlati una decina di giorni fa e basta, vediamo quello che succede. Lui è interessato, se viene lo farebbe per me e per il nostro rapporto, ma ci sono anche delle altre dinamiche. In ogni caso, prima di prendere qualunque decisione, prima mi chiamerà e mi farà sapere la sua volontà. Questo non accadrà prima del 10 dicembre, ma adesso è tutto in stand-by". Ancora pochi giorni, dunque, prima di conoscere il futuro di uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato.