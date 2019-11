SPAGNA LUIS ENRIQUE MORENO / Luis Enrique chiude definitivamente la vicenda Moreno. Nella conferenza stampa di presentazione al ritorno da commissario tecnico della Spagna, l'ex allenatore della Roma non ha usato giri di parole nei confronti del suo ex vice prima del grave lutto familiare: "L'unico responsabile del fatto che Robert Moreno non sia qui nello staff sono io. Mi ha detto che voleva esserci per l'Europeo e che se volevo, dopo sarebbe tornato a essere il mio secondo. Capisco che ha lavorato molto per diventare allenatore della Nazionale ma per me è stato sleale".

LEGGI ANCHE ---> Spagna, che è successo tra Luis Enrique e Moreno? I retroscena CM.IT

Spagna, Luis Enrique al veleno su Moreno

Il ct delle 'Furie Rosse' ha poi proseguito: "Non voglio nessuno nel mio staff con quelle caratteristiche. Capisco la sua decisione ma non la condivido. Gli ho detto che non lo vedo più come mio vice e che sono forte.

Sotto il punto di vista professionale non ho nulla da dire su Robert Moreno, è molto preparato. Non sono il buono del film ma nemmeno il cattivo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non soloChiusura, infine, con un retroscena sul suo ritorno: "A fine ottobre, durante una riunione a Saragozza con la Federazione, ho detto che con me non avevano nessun obbligo. Mi hanno mostrato interesse per un mio ritorno e io ho esposto il mio punto di vista. Mi sento responsabile, non orgoglioso di come è finita la vicenda. Non obbligo nessuno a stare nel mio staff, possono andarsene quando vogliono".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Spagna, Robert Moreno rompe il silenzio: la verità dell'ex ct

SPECIALE CM.IT - Calcio e razzismo, Italia sotto accusa: sanzioni fantasma