JUVENTUS ATLETICO PAGELLE TABELLINO / Una gemma su punizione di Paulo Dybala stende l'Atletico Madrid, consegnando alla Juventus il primo posto matematico nel girone di Champions League con una giornata d'anticipo. La 'Joya' illumina la notte gelida dell''Allianz Stadium' con giocate da fuoriclasse, confermando il momento magico che sta vivendo sotto la cura Sarri. Cristiano Ronaldo si vede solo a sprazzi ma continua a non incidere, monumentale de Ligt nella retroguardia bianconera. L'Atletico si accende con l'ingresso di Joao Felix, mentre Morata delude al ritorno da avversario davanti al suo ex pubblico.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Mostra sicurezza nelle poche volte in cui viene chiamato in causa.

Danilo 6,5 - Partita di sostanza, bravo nelle diagonali. Si fa vedere anche al cross sulla corsia di competenza.

Bonucci 7 - Comanda il reparto con autorevolezza. Lascia le briciole a Morata. L'intesa con de Ligt cresce a vista d'occhio.

De Ligt 8 - La migliore partita in maglia bianconera. Alcuni interventi in tackle strappano gli applausi dell'Allianz. Decisiva la chiusura nel finale su Correa. L'olandese è sempre più una certezza.

De Sciglio 6,5 - Propositivo sulla sinistra, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione bada a contenere e a mantenere la posizione.

Bentancur 7 - Ha forza e grinta, dà battaglia in mediana. Palla al piede è incisivo e crea superiorià numerica (86' Khedira s.v.).

Pjanic 6,5 - Parte un po' in sordina, poi amministra le operazione da par suo in regia. Sempre pericoloso sui calci piazzati.

Matuidi 6,5 - Perde diversi palloni all'inizio. Poi sale d'intensità e mette al servizio della squadra la sua rinomata generosità.

Ramsey 6 - Fa un gran lavoro da collante tra centrocampo e attacco. Non è al top della condizione: gli manca la zampata nelle zone calde del campo. (63' Bernardeschi 6,5 - Subito in partita: sfiora la rete del raddoppio con un sinistro 'quasi' letale).

Dybala 8,5 - Standing ovation per la 'Joya' da parte del popolo juvenmtino. E' in un momento magico, gli riesce tutto: incanta nella fredda notte torinese, illumina la manovra della squadra di Sarri. E soprattutto decide la contesa con un gioiello su punizione. (76' Higuain 6 - Ha poche opportunità per pungere.)

Cristiano Ronaldo 6 - Era l'uomo più atteso, CR7 si vede però solo a sprazzi. L'impegno non manca, la continuità nelle giocate sì. Non è il vero Ronaldo e il pubblico bianconero capisce il momento e invoca a gran voce il suo nome.

Allenatore: Sarri 7,5 - Tracce di sarrismo, un deciso passo avanti rispetto alle ultime uscite. Juve che fa gioco e bella da vedere, anche se non crea tanti pericoli alla porta di Oblak.

Preferisce Dybala ad Higuain e la 'Joya' lo trascina agli ottavi di Champions da testa di serie.

ATLETICO MADRID

Oblak 5 - Dybala lo fulmina sulla punizione del vantaggio: lo slovacco però poteva fare meglio.

Trippier 5,5 - Troppo timido, deludente rispetto alla gara d'andata. Va in difficoltà quando viene puntato nell'uno contro uno.

Felipe 5 - Macchinoso, soffre quando la Juve attacca l'area degli spagnoli.

Hermoso 4,5 - Dybala lo mette fin da subito alle strette. Lo scatenato numero dieci lo salta con regolarità e lui non riesce a prendergli le misure.

Lodi 5,5 - Viene bucato con regolarità sulla destra. Non demerita però in fase di spinta (64' Lemar 5,5 - Qualche buon ricamo ma distante dalla porta).

Saul 6,5 - Si accentra spesso e volentieri, è il più pericoloso dei suoi impegnando Szczesny in un paio di circostanze. Spicca per intelligenza tattica.

Thomas 6,5 - Tampona e riparte, il migliore dell'Atletico insieme a Saul e Joao Felix. Si inserisce con regolarità, gli manca la necessaria lucidità negli ultimi sedici metri.

Herrera 5,5 - Lavoro sporco in mediana al servizio dei compagni. Difetta nel palleggio. (60' Correa 5 - Poco concreto: troppo lento nel calciare a rete, si fa recuperare da de Ligt sprecando la rete dell'1-1).

Koke 6 - Come Saul, anche il capitano taglia verso il centro per creare superiorità numerica. Prestazione solida, senza squilli.

Vitolo 5 - Combina poco. Sempre spalle alla porta, non riesce mai a sfuggiure alla marcatura dei centrali bianconeri. (53' Joao Felix 6,5 - L'Atletico inizia a mordere con il suo ingresso in campo. Classe cristallina).

Morata 4,5 - Assente ingiustificato nel primo tempo, dove non la vede quasi mai. Più volitivo nella ripresa, anche se non riesce a pungere Bonucci e compagni. Fallisce un gol clamoroso nel recupero. Fischi e applausi: il pubblico dello 'Stadium' si divide per l'ex della sfida.

Allenatore: Simeone 5,5 - Atletico rinunciatario in alcune fasi del match e che si sveglia solo nel finale. Ma è troppo tardi. Attacco sterile prima dell'ingresso in campo del gioiellino Joao Felix. Qualificazione ancora in bilico per i 'Colchoneros'.

Arbitro: Taylor 6,5 - Gestisce bene la partita senza grossi grattacapi.

TABELLINO

Juventus-Atletico Madrid 1-0

47' Dybala

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur (86' Khedira), Pjanic, Matuidi; Ramsey (63' Bernardeschi); Cristiano Ronaldo (76' Higuain), Dybala. A disposizione: Buffon, Cuadrado, Rugani, Demiral. Allenatore: Sarri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi (64' Lemar); Koke, Thomas, Herrera (60' Correa), Saul; Vitolo (53' Joao Felix), Morata. A disposizione: Adan, Arias, Llorente, Saponjic. Allenatore: Simeone

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

VAR: Atwell (Inghilterra)

Ammoniti: Hermoso (A), Bentancur (J), Lodi (A), Morata (A), Herrera (A)

Espulsi:

Note: recupero 2' e 4'; spettatori 40.486