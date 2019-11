CALCIOMERCATO INTER AMRABAT VERONA / Sofyan Amrabat è una delle sorprese del Verona di Ivan Juric. Il marocchino, di passaporto olandese, è una delle possibili occasioni low-cost per il mercato dell'Inter, ma il suo passaggio in nerazzurro potrà avvenire soltanto in estate.

Amrabat sta crescendo giornata dopo giornata e sta diventando uno dei pezzi pregiati della scuderia veronese insieme al giovane difensore Kumbulla . Per tutte le news di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, la Lazio lancia la sfida per il difensore

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus e Inter, sfida aperta: il piano per Chiesa

Calciomercato Inter e Napoli, Amrabat solo per giugno

Su Amrabat, oltre all'Inter, c'è anche l'interesse del Napoli, come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, ma il marocchino nato in Olanda può appunto lasciare Verona soltanto in estate. A gennaio infatti resterà un punto fermo della rosa gialloblù. Il motivo? Il fatto che il centrocampista, arrivato in estate dal Club Brugge, abbia ottenuto una presenza con il club belga in questa stagione prima di trasferirsi in Veneto. Come da regolamento, non è possibile infatti per un calciatore indossare nel corso della stagione più di due maglie diverse. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il Napoli avrebbe formulato un'offerta al Verona per il giocatore marocchino. La proposta azzurra sarebbe di 10 milioni di euro, ritenuta però bassa dal club veneto, che riscatterà il giocatore dal Club Brugge per 3,5 milioni di euro. Il Napoli cercherà di chiudere l'accordo a gennaio, per riuscire ad avere il giocatore a giugno: l'obiettivo dei partenopei è bruciare la concorrenza dell'Inter e della Fiorentina, anche lei interessata al classe 1996.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, missione Champions League: Conte a caccia del tesoretto

Calciomercato Inter, asse caldo con il Flamengo: spunta un nuovo nome

In Spagna sicuri, Messi batte ancora Cristiano Ronaldo!