Juventus, Lippi avverte l'Inter: "Scudetto? Presto non ci sarà storia"

JUVENTUS INTER LIPPI / Marcello Lippi non ha dubbi: la corsa scudetto sarà tra Juventus e Inter ma, presto, la Vecchia Signora prenderà il largo. L'ex bianconero, analizzando il momento del campionato per il 'Corriere dello Sport', ha ormai definito il Napoli fuori dai giochi ("Ancelotti può guidare la squadra fuori dal momento difficile, ma ha accumulato troppo distacco") ed elogiato il lavoro di Maurizio Sarri.

Juventus, Lippi: "Quando renderà all'80% non ci sarà più niente da fare"

Queste le sue considerazioni: "In Italia la Juventus è imbattuta, ha già in tasca il passaggio agli ottavi di Champions ed è prima in Serie A, il tutto avendo reso al 60-70% delle sue possibilità.

Sta attraversando un processo di metamorfosi, dal gioco di Allegri a quello di Sarri, e finora ha vinto più spesso grazie alle qualità dei singoli che al gioco. Il successo di Bergamo ne è la dimostrazione".

Una lotta scudetto, quindi, più avvincente del solito ma col destino già segnato, almeno secondo Lippi: "Appena i bianconeri miglioreranno il loro non ci sarà storia neppure quest'anno [...] quando la Juventus renderà all'80% del suo potenziale, per le altre non ci sarà più niente da fare".

