CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Tra poche settimane il calciomercato aprirà i battenti. La sessione invernale potrebbe riservare qualche colpo da 90 a sorpresa. Come quello che vede protagonista Paul Pogba, molto vicino alla cessione in estate. Il centrocampista francese sembrava destinato ormai a lasciare il Manchester United, che però non ha trovato il sostituto adatto.

Minoera uscito allo scoperto e l'intenzione non è cambiata, consempre alla finestra.

A gennaio, infatti, potrebbe arrivare il ribaltone e la notizia clamorosa arriva dalla Spagna. Attualmente il classe '93 è infortunato e Solskjaer ha annunciato che non tornerà in campo prima di dicembre a causa della terapia conservativa di cui necessita. Pogba ha deciso di cominciare la riabilitazione a Doha, lontano anche dalla attenzioni dei media e dalle voci di calciomercato. Paco Gonzalez, direttore del programma 'Tiempo de Juego' su Cadena COPE, ha rivelato un retroscena decisamente 'succoso'. Pogba, infatti, starebbe ritardando di proposito la data di rientro a Manchester per causare il suo addio ad 'Old Trafford'. Il francese, inoltre, non starebbe scendendo in campo per forzare la sua partenza già nella prossima sessione invernale per andare al Real Madrid. Di questo si parlerebbe già da tempo nello spogliatoio dello United: si parla di una cifra di circa 80 milioni di euro in ballo.