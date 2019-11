CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED / Il botta e risposta a distanza col tecnico Maurizio Sarri e l'esclusione dalla sfida di domani in campionato contro l'Atalanta dopo le ottime prove in nazionale hanno contribuito ad alimentare le voci attorno a Cristiano Ronaldo, la cui partenza dalla Juventus a fine stagione viene segnalata da più parti come 'possibile'. Dalle ipotesi esotiche con MLS e Cina pronte a ricoprirlo d'oro, a quelle più competitive come il Psg o i clamorosi ritorni al Real Madrid, Sporting CP o addirittura Manchester United: tante indiscrezioni e piste suggestive per CR7, con la pista inglese che oggi viene ancora una volta rilanciata. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il 'Daily Star' torna a parlare infatti della possibilità di vedere Cristiano Ronaldo all'Old Trafford con la maglia dei 'Diavoli Rossi'.

Il tabloid britannico parla di un affare ai limiti della credibilità, ma allo stesso tempo analizza pro e contro dell'affare soffermandosi su 5 motivazioni che lo rendono possibile. Il primo è il rapporto tra il giocatore e il tecnico Sarri, che per il tabloid sarebbe vicino al punto di non ritorno: se non si ricuce subito, sarà un bel problema per tutta la Juventus, si legge. Il rapporto di stima con Sir Alex Ferguson, ancora molto influente in casa United, e il feeling con i fan che non lo hanno mai dimenticato potrebbero dare la spinta 'motivazionale' a Ronaldo che viene definito inoltre come "costoso, ma un investimento che vale la pena fare". Dal punto di vista del marketing, la Juventus ne sa qualcosa. L'ultima motivazione è tecnica: con City e Liverpool che volano, il Chelsea rilanciato da Lampard, il Tottenham che prova a ripartire con Mourinho, lo United in questo momento è rimasto attardato e potrebbe dimostrare di essere ancora un trascinatore ad altissimi livelli.

