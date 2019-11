CALCIOMERCATO INTER BARELLA MOURINHO TOTTENHAM / Nicolò Barella si è preso subito l'Inter. Dopo un breve periodo iniziale di ambientamento, l'ex Cagliari è diventato un pilastro dello scacchiere nerazzurro del sergente Antonio Conte. Chilometri su chilometri in campo e un rendimento sempre altissimo tra campionato e Champions League per il 22enne centrocampista. E, nelle ultime partite, una discreta attitudine anche in fase realizzativa dopo lo splendido gol al Verona e il sigillo in Nazionale contro l'Armenia.

Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, Mourinho spaventa le big: assalto Tottenham ai gioielli della Serie A

Inter, Barella pilastro per Conte e Mancini

Un posto al sole nell'undici di Conte, oltre alla piena fiducia di Roberto Mancini in Nazionale e i galloni da titolare nel centrocampo azzurro in previsione di Euro 2020. Barella non è più un talento di belle speranze ma una solida realtà nel panorama italiano ed internazionale, come dimostrano le lusinghiere prestazioni in Champions tra Barcellona e Borussia Dortmund.

L'Inter lo ha prelevato la scorsa state dopo una lunga trattativa dal, versando nelle casse dei sardi 12 milioni di euro per il prestito in un'operazione complessiva dacompresi riscatto e bonus.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, retroscena Barella: "Sarri lo voleva a tutti i costi"

Calciomercato Inter, pericolo Mourinho: tentazione Barella

Barella prima del trasferimento a Milano fu corteggiato da tante big in Europa ed in particolare dalla Premier League, tra cui il Chelsea dell'estimatore Sarri e il Manchester United. José Mourinho lo avrebbe voluto alle sue dipendenze durante l'esperienza sulla panchina di 'Old Trafford', però non riuscì nell'impresa visto l'esonero del dicembre scorso e il benservito dai 'Red Devils'. La stima del tecnico di Setubal per il centrocampista classe '97 è risaputa, con 'Mou' che potrebbe provare un nuovo affondo la prossima estate per portare il giocatore al Tottenham. Il neo-manager dei londinesi stravede per Barella, una delle tante stelle della Serie A che ha segnato nella sua personale lista della spesa. L'artefice del 'Triplete' è pronto a sgambettare l'amata Inter: ma servirà comunque un'offerta fuori mercato, superiore ai 70 milioni di euro, per trattare con Marotta e Suning.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato, Mourinho fiuta il colpo: che assist alla Juve!

Gli allenatori più pagati al mondo: Mourinho vola secondo. Cannavaro in top 10

Calciomercato, da Eriksen a Matic: cosa cambia per le italiane con Mourinho al Tottenham