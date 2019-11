SOCIAL FOOTBALL MEDIA 2019 / Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha risposto alle domande di Marino Bartoletti durante la manifestazione Social Football Summit 2919: dalla Nazionale a Mihajlovic, passando ovviamente per il suo rapporto con i social.

Si parte con Balotelli e il possibile ritorno in Nazionale: per lui "ci sono ancora 6 mesi" dice l'allenatore azzurro che poi esprime la sua contentezza "per i ragazzi e per i tifosi che si sono ravvicinati".

Dal presente al passato con il rapporto con Paolo Mantovani, indimenticato presidente della Sampdoria: "Con lui avevo feeling incedibile, posso dire che lo amavo alla follia. Con lui ogni giorno si imparava qualcosa. Mihajlovic torna a casa? Un grande piacere, sembra che stia andando bene e che si stia riprendendo. Tornare a casa e una cosa bella. Gli vogliamo bene". Infine, il rapporto con i social: "Una cosa che non farei è mettere in piazza la mia vita privata tutti i giorni".