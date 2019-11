URUGUAY ARGENTINA JUVE INTER GODIN DYBALA / Polemiche e scintille dopo Uruguay-Argentina, amichevole di lusso andata in scena lunedì sera a Tel Aviv e terminata 2-2 (a segno Cavani, Suarez, Aguero e Messi). Clima però poco cordiale in campo, dove a far discutere è il fallo di Godin su Dybala ad inizio secondo tempo.

Il difensore dell'è entrato duramente in scivolata sul fantasista della, ricevendo il cartellino giallo dall'arbitro.

Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, Dybala torna di moda: nel mirino di una big

Uruguay-Argentina, fa discutere il fallo di Godin su Dybala

Tackle che sarebbe potuto costare caro a Dybala, che ha proseguito comunque senza problemi la gara sostituito poco più tardi dall'altro interista Lautaro Martinez. L'intervento di Godin sulla 'Joya' ha scatenato le reazioni sui social, con i tifosi argentini e della Juve che si sono scagliati contro l'esperto centrale nerazzurro e capitano dell'Uruguay. Anche in Nazionale sono sempre scintille tra Juventus e Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato, Derby d'Italia e colpi gratis: quanti duelli tra Juventus e Inter!

Juventus, dalla Spagna: "Griezmann può andare via". Idea per il post Dybala

Euro 2020, Italia testa di serie ma rischia un gruppo di ferro con Francia e Cristiano Ronaldo