CALCIOMERCATO ROMA SMALLING PRESTITO INTER JUVENTUS/ Chris Smalling, difensore centrale della Roma di Paulo Fonseca, è di certo uno dei giocatori più in risalto dei giallorossi nelle ultime uscite. Anche nella sconfitta contro il Parma, il calciatore inglese è stato uno dei migliori dei suoi e la Roma vorrebbe strapparlo a titolo definitivo dal Manchester United, club che ne detiene la proprietà del cartellino. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Roma avrebbe messo sul piatto per Smalling una cifra vicina ai 15 milioni di euro mentre, le richieste dei Red Devils si aggirerebbero intorno ai 20.

Calciomercato Roma, operazione Smalling: le parole del mediatore

Il difensore centrale britannico non è infatti giovanissimo, venerdì compirà 30 anni, e delle cifre molto alte potrebbero far riflettere la Roma.

Intervistato ai microfoni di 'NSL', Tiziano Pasquali, mediatore fra la Roma ed il Manchester United, ha detto la sua sulla trattativa: "C'è qualcosa, ma non voglio sbilanciarmi, siamo in una fase di botta e risposta. Il suo obiettivo è di tornare a giocare con continuità e con la maglia della Nazionale. Anche per me è stato sorprendente il suo rendimento, ma è stato bravo a leggere subito il calcio italiano".

