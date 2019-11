CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR PSG / Neymar è stato certamente il calciatore più chiacchierato dell'estate. L'attaccante brasiliano sembrava destinato a lasciare il Psg a cifre stratosferiche ma alla fine non si è mosso da Parigi. Strappare un calciatore ai francesi non è certo facile soprattutto se di questa caratura. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Il prezzo del solo cartellino per un nuovo trasferimento di Neymar avrebbe certamente superato i 200 milioni di euro. Cifra che davvero in pochi possono permettersi. Dopo una prima parte di stagione non facile il Psg e l'asso brasiliano sembrano essersi riavvicinati tanto che nelle ultime settimane si è parlato di un possibile prolungamento. Notizia questa che al momento non trova conferme in Francia: secondo 'Le10Sport' - il Psg non avrebbe fatto pervenire alcuna offerta al calciatore. La situazione dunque è ancora in stallo e immaginare una sua cessione la prossima estate è ancora possibile. Le squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti sono sostanzialmente tre, Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Proprio la Juve sta pensando al dopo Cristiano Ronaldo.

L'età del portoghese avanza e un nuovo acquisto, che anche a livello mediatico pareggi quello dell'ex Real Madrid, è possibile. Sono stati fatti i nomi die Sancho ma il profilo di, come testimoniano i rumors della scorsa estate, sembra essere quello giusto. Nei mesi scorsi si è pure parlato dell'offerta fatta recapitare dalla Juventus al Psg per il brasiliano: 100 milioni più il cartellino di Dybala, che continua ad essere nel mirino dei francesi

Le cose adesso sono un po' cambiate con l'argentino tornato al centro del progetto dei bianconeri ma i 200 milioni per finanziare il colpo potrebbero essere 'raccolti' da altre cessioni. Non dimentichiamoci ad esempio che il Psg è interessato sia a De Sciglio che ad Emre Can, che potrebbero abbassare non di poco la parte cash. Andrà ovviamente fatta attenzione a Real Madrid e Barcellona che vorrebbero riportare Neymar in Spagna.

