CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND GIROUD INTER / Sesto posto a meno sei dalla vetta in Bundesliga ed un girone di Champions ancora tutto da superare per il Borussia Dortmund di Favre che attende con ansia la riapertura del calciomercato invernale per potenziare la rosa a disposizione. Su tutti il reparto maggiormente attenzionato è certamente l'attacco dove il destino dei gialloneri potrebbe facilmente intrecciarsi con quello di Juventus ed Inter, in modo diretto o anche indiretto. Il BVB va infatti a caccia di un nuovo bomber che possa alternarsi regolarmente con Paco Alcacer e con l'adattato Mario Gotze, falso nove ormai da qualche stagione. Tra i nomi di spicco ci sono Olivier Giroud e soprattutto Mario Mandzukic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, non solo il Manchester: anche il Borussia su Mandzukic

Secondo quanto sottolineato anche dal 'Kicker' ad infiammare la mente della dirigenza del Borussia Dortmund ci sarebbe il nome di Mario Mandzukic, attaccante croato da tempo ai margini del progetto Juventus e desideroso di ripartire. Il numero 17 bianconero ha già vissuto esperienze in Germania con Bayern Monaco e Wolfsburg lasciando sicuramente un segno importante.

La Bundes potrebbe quindi essere il campionato giusto per lui nonostante il solito forte interesse del Manchester United . Il BVB dovrà infatti battere la concorrenza dei 'Red Devils' per assicurarsi il centravanti croato diche è stato spesso accostato anche ad un possibile futuro in Qatar

Calciomercato Inter, concorrenza per Giroud

L'altro nome forte per l'attacco del Borussia Dortmund è OIivier Giroud, bomber francese che non sta trovando molto spazio nel nuovo Chelsea di Lampard. Chiuso da Abraham e Batshuayi sembra ormai costretto a lasciare Londra. Su di lui anche l'occhio vigile dell'Inter di Conte, ancora a caccia di un centravanti di scorta che possa sostituire al meglio Lukaku nel momento del bisogno. Il francese ha tutte le carte in regola ed ha ricevuto anche il benestare del ct transalpino Deschamps che gli ha suggerito di lasciare il Chelsea proprio in ottica Europeo.

