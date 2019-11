NAPOLI ANCELOTTI / Come raccontato in eslcusiva su Calciomercato.it, in casa Napoli si sta cercando di fare il possibile per ricucire lo strappo che si è creato tra giocatori e società, dopo il caos scoppiato nello spogliatoio al fischio finale della gara contro il Salisburgo. Un ruolo chiave potrebbe averlo Carlo Ancelotti, anello di congiunzione tra De Laurentiis e i suoi uomini. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Napoli, Ancelotti e il ruolo da mediatore: a caccia del chiarimento

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' Ancelotti è il collante tra le due anime, essendo l’unico a parlare con De Laurentiis e a testare continuamente le sue emozioni.

Napoli, da Elmas a Koulibaly: la gestione dei casi

Il presidente, attualmente a Los Angeles, deciderà sulle modalità e sull’entità di una multa che potrebbe essere anche simbolica o anche esemplare ma il tecnico è pronto a riportare alla normalità la situazione, consapevole della necessità di arrivare, e anche rapidamente, ad un chiarimento.

L'aria che però si respira nello spoglatoio non è delle migliori. Il club azzurro ha diramato qualche giorno fa un comunicato ufficiale sui propri social annunciando provvedimenti nei confronti di Elmas: il macedone ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale senza autorizzazione durante il periodo di silenzio stampa imposto dalla società. Qualche minuto prima del comunicato della società contro Elmas, era stato Koulibaly con un messaggio social a rompere il silenzio in casa Napoli giurando amore alla città e ai suoi tifosi. Ancor prima Lozano ha invocato la scossa all'interno dell'ambiente con un post su Instagram. Il messicano e il senegalese non verranno multati dalla dirigenza perché hanno parlato sui social, Elmas sì. Quali saranno le conseguenze?

