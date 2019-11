CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND MANCHESTER UNITED / Erling Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato dopo l'incredibile exploit avuto in stagione, soprattutto in Champions League. La Juventus e il Napoli sono da tempo sulle sue tracce ma il Manchester United sembra voler fare veramente sul serio per il baby talento norvegese. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, da Pogba a Gabriel Jesus: gli obiettivi Premier di Paratici

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland ha stregato tutti

La Juventus da tempo segue l'attaccante. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, alcuni osservatori bianconeri si sono recati al San Paolo per assistere al match di Champions tra Napoli e Salisburgo e per visionare da vicino il baby talento.

Calciomercato Juventus e Napoli, la strategia del Manchester United

Paratici lo avevo in pugno nel 2018, quando il centravanti giocava ancora nelora è pronto a tornare all'assalto in vista della prossima estate. Anche il Napoli è sulle sue tracce dopo averlo sfidato nei due match di Champions League, in cui tra l'altro Haaland è andato in rete per ben 3 volte.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il Manchester United sarebbe disposto ad acquistarlo già a gennaio e lasciarlo in prestito 6 mesi al Salisburgo per anticipare la concorrenza. La dirigenza dei 'Red Devils' è forte su Haaland, il giocatore non ha nascosto il desiderio di approdare in Premier League e la presenza all'Old Trafford del connazionale Solskjaer potrebbe rappresentare sicuramente un fattore importante nella scelta del giocatore. Il tecnico avrebbe mandato Steve Wells, uno dei suoi assistenti più fidati, a visionarlo da vicino negli ultimi mesi.

