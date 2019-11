CALCIOEMERCATO NAPOLI INTER MERTENS / In questi ultimi giorni si è vociferato tanto su un possibile addio al Napoli, già a partire dalla finestra invernale di mercato, di Dries Mertens. Il caos scoppiato in città e i rapporti ormai deteriorati con la dirigenza azzurra hanno coinvolto soprattutto l'attaccante belga, in scadenza di contratto con il club nel 2020. Difficilmente De Laurentiis lascerà partire i big a gennaio ma è alto il rischio di perdere Mertens a zero in estate. Tutte le news sul Napoli: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, sirene dalla Cina ma ci prova anche Conte

Diverse le squadre accostate a Mertens, su tutti l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, attenti sempre alle occasioni a parametro zero, potrebbero cercare anche di anticipare il colpo a gennaio per rafforzare il reparto offensivo di Conte.

tornerà a gennaio, ma un posto potrebbe liberarsi sedovesse lasciare Milano. Si è parlato anche di Milan doveMertens ritroverebbe Maurizio, da non escludere la pista estera con la Cina e la MLS pronte ad accoglierlo.

Calciomercato Napoli, Mertens fa retromarcia?

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica' Mertens starebbe sperando ancora in un possibile accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, a differenza di Milik che sarà blindato. Al momento nella testa di "Ciro" ci sarebbe soltanto questa idea e soluzione, la volontà di continuare a vestire la maglia azzurra è ancora forte. L'Inter al momento sarebbe soltanto un'idea del suo entourage.

