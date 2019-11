TORINO CAIRO MAZZARRI / "Non ho mai pensato neanche per un secondo di cambiarlo. L'ho inseguito per molti anni e soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo".

Intervenuto a margine di un evento per la rivista "Bell'Italia" di 'Cairo Editore', il presidente delUrbanoha parlato così della posizione di Walter. Proprio sul rinnovo dell'allenatore il patron granata ha annunciato: "Sarà una questione di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme. Ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro".