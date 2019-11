CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA SAMP KEAN / Moise Kean sta deludendo le attese in Premier League. All'Everton dopo 11 match disputati - tra Premier League ed EFL Cup - l'ex Juventus è ancora a secco di gol. All'attaccante italiano non sono bastati più di 400 minuti per realizzare la prima rete con la maglia del club inglese ma nell'ultimo periodo le cose stanno andando anche peggio. Dopo le due panchine contro Brighton e Tottenham, è arrivata l'esculsione dai convocati contro il Southampton. Quest'ultima assenza - stando a quanto riportato da 'SkySports' - sarebbe legata ad una punizione inflitta dall'Everton dopo essere arrivato in ritardo, per la seconda volta, ad un meeting di squadra. L'amore tra il club di Premier League e Kean non sta per nulla sbocciando, anzi... Facile a questo punto che l'attaccante possa far ritorno in Italia in prestito per riuscire a giocare con continuità e potersi rilanciare. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Kean in questi giorni è stato accostato al Milan e l'ipotesi Serie A - dopo gli ultimi fatti - può prendere sempre più piede. Sono diverse le squadre con problemi offensivi che potrebbero ricevere una mano dall'ex Juventus: tra queste attenzione a, intenzionate a mettere a segno un colpo importante nella prossime sessione di calciomercato

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Cutrone già di ritorno? Due (più uno) club in Serie A possono pensarci

Calciomercato Milan, la macchina della discordia: l'indizio su Ibrahimovic

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic alla sfida all'Inter per Mertens: casting attacco