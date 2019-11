Calciomercato, nuovo contatto Bologna-Ibrahimovic: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Il Bologna è in pressing costante su Zlatan Ibrahimovic e registra passi in avanti molto importanti. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' la società emiliana sta portando avanti contatti continui con lo svedese, e dopo le chiamate di Mihajlovic e Di Vaio nella giornata di ieri sarebbe arrivata anche quella tra Walter Sabatini e l'agente Mino Raiola per ribadire ancora una volta l'assoluta volontà dei rossoblu di avere l'attaccante in scadenza con i LosAngelesGalaxy. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Per il quotidiano i primi effetti si sono già visti. Perché allo stato attuale delle cose, il Bologna sarebbe per Ibrahimovic la prima scelta in Italia, si legge.

La risposta arriverà entro il 10 dicembre, per cui c'è tempo affinché gli scenari cambino: anche il Milan, ad esempio, è in posizione di attesa e non esclude un assalto . Ma il Bologna c'è, continua ad esserci e fa sul serio per Ibrahimovic.

