CALCIOMERCATO MILAN RAKITIC / Ibrahimovic o Rakitic? Secondo 'Tuttosport' il CEO del Milan Ivan Gazidis ha detto sì ai suoi dirigenti all'acquisto a gennaio di un calciatore di esperienza. Si tratta di un'apertura importante, quindi ora va scoperto in quale zona del campo il club rossonero sceglierà di piazzarci un big. Al momento non filtrano né conferme né smentite su Ibrahimovic, mentre per Rakitic c'è senz'altro interesse se non altro perché il Barcellona è disposto a privarsene.

Come svelato inoltre da Calciomercato.it, il prezzo del cartellino potrebbe calare sensibilmente , attestandosi sui 30-35 milioni di euro. Per ora, comunque, non sarebbero state avanzate proposte da parte del Milan. Ai margini dei blaugrana, il campione croato piace pure aoltre che a diverse società straniere,su tutte.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE ->>>

Milan, Piatek e la suggestione-bomba di un suo ritorno al Genoa

Milan, Demiral torna nome caldo per gennaio: i dettagli

Milan, Siviglia-Calabria: aggiornamento in Esclusiva