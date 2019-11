NAPOLI RITIRO ANCELOTTI / Il Napoli è settimo in classifica dopo undici giornate, non accadeva dal primo anno di serie A dell’era De Laurentiis, dalla stagione 2007-08.

La squadra di ha subito 15 gol, non accadeva da dieci anni, dall'inizio annata che porto' all'esonero di e non faceva così pochi punti da otto anni (2011-12).

I numeri parlano chiaro, De Laurentiis era all’Olimpico e ora c’è fibrillazione in casa Napoli. Come nel secondo anno di Benitez, quando il Napoli ebbe un rendimento altalenante, la soluzione invocata da De Laurentiis e’ il ritiro. Stasera gli azzurri lo faranno per concentrarsi sulla gara contro il Salisburgo, che può dare la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma l’idea è quella di prolungarlo. S’attenderà prima la partita di domani sera.