CALCIOMERCATO UDINESE GOTTI / Udinese corsara sul campo del Genoa dopo l'esonero di Tudor. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il vice allenatore bianconero Luca Gotti promosso ad interim dopo l'addio del croato ha parlato così nel post partita: "I complimenti non devono essere per me.

Oggi la squadra si è messa nelle condizioni di fare una grande prestazione e vincere e si è meritata lei i complimenti. I valori della nostra rosa sono molto vicini e il fatto che anche quelli che oggi non hanno partecipato alla vittoria hanno esultato così dopo il gol dimi fa piacere".

Annuncio, infine, sul suo ruolo da primo allenatore: "Io rimango sulla mia posizione. Mi sono messo a disposizione della società ma non appena si troverà un nuovo allenatore mi rimetterò a fare quello che facevo prima. Può darsi che rimanga capo allenatore fino alla sosta, ma la mia scelta è stata chiara ed è quella di essere un collaboratore tecnico".