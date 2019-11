VIDEO VERONA BRESCIA BALOTELLI / Cori razzisti contro Mario Balotelli che reagisce minacciando di abbandonare in campo: è accaduto tutto in avvio di secondo tempo di Verona-Brescia con il punteggio sull'1-0.

L'attaccante era in possesso del pallone quando lo ha scagliato con rabbia verso gli spalti dopo aver ascoltato cori di discriminazione razziale nei suoi confronti: Balotelli si è visto sventolare in un primo momento il cartellino giallo (poi cancellato) e ha minacciato di lasciare il terreno di gioco, convinto a restare da avversari e compagni di squadra. La partita è stata sospesa per alcuni minuti ed è ripresa dopo che l'appello dello speaker.