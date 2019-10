Calciomercato Inter, agente Sensi diretto a Barcellona: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO INTER SENSI / Possibile 'missione' di mercato a Barcellona per Giuseppe Riso, agente di tanti calciatori importanti ma nello specifico di Stefano Sensi, da tempo nel mirino del club blaugrana. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il procuratore è da poco partito verso la città capoluogo della Catalogna: dietro al viaggio di Riso possono esserci interessi di natura personale, o comunque non inerenti il mercato, ma non si può escludere che possa invece avere come movito principale un summit con la dirigenza del Barça per discutere del centrocampista umbro approdato all'Inter l'estate scorsa e diventato subito un pilastro della squadra di Antonio Conte.

A proposito, proprio sabato a Bologna è previsto il suo rientro in campo, magari per uno spezzone di gara in grado di mettergli un po' di benzina nelle gambe per il big match di Champions in casa delin programma martedì prossimo. Tornando a Riso: col Barcellona potrebbe incontrarsi pure per conto della stessa Inter, in qualità di intermediario - ruolo che ricopre molto spesso - di qualche trattativa. Come noto, i nerazzurri hanno nel mirinoma soprattutto Arturo con il Barcellona che però preferirebbero cedere il croato e non il cileno ex Juve . Oltre a Sensi, ai catalani piacciono invece Lautaro Martinez (l'agente ha detto a CM.it che presto rinnoverà) , entrambi tuttavia incedibili. Almeno fino a prova contraria...