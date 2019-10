CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO / Rocco Commisso torna a parlare della sua Fiorentina. Il presidente, considerando gli interessi della Juve e delle migliori società italiane per Chiesa e Castrovilli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: "Futuro Chiesa? Io l'ho detto dal primo giorno: Chiesa resterà almeno un anno, poi si vedrà.

Il ragazzo deve prendere le sue decisioni, ancora non abbiamo parlato del suo futuro. Lui è sereno, gioca e ride. L'ho visto ieri sera, ha fatto una bellissima partita e gli ho mandato i miei baci. Dopo è successo quello che è successo - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' -? Abbiamo firmato un contratto di cinque anni. Ma qui non si onorano i contratti? Lasciatemi perlomeno un giorno, non capisco certe cose in Italia. Questi contratti si devono onorare. Il ragazzo è bravissimo e speriamo di tenercelo a lungo".