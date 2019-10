CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GABRIEL JESUS / Nelle ultime settimane è stato accostato a Juventus e Inter, ma piace anche a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain: tutte le pretendenti però sanno che per arrivare a Gabriel Jesus dovranno aprire (e molto) il portafogli. Come si legge sul 'The Sun', infatti, il Manchester City non ha alcuna intenzione di cedere il brasiliano a cuor leggero.

Guardiola lo considera ancora il profilo giusto per prendere il posto dicome riferimento dell'attacco dei 'Citizens' e la dirigenza non vuole lasciarlo partire: così le società interessate dovranno sborsare una cifra superiore ai 115 milioni di euro per provare a convincere il club inglese.

In stagione Gabriel Jesus ha segnato 5 gol in 11 partite, dopo che la scorsa stagione aveva messa a segno 21 reti in 47 partite. Classe 1997, il brasiliano è stato acquistato dal City nel 2016 dal Palmeiras per circa 30 milioni di euro.