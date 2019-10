INTER PARMA D'AVERSA / Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a 'Sky' il pareggio contro l'Inter: "Nei primi 25 minuti abbiamo fatto meglio noi, fino al vantaggio dell'Inter stavamo tenendo meglio il campo. Se consideriamo assenze ed avversario, sotto l'aspetto della prestazione sono molto soddisfatto. Lo scorso anno siamo andati via con i tre punti, ma il risultato finale aveva premiato più la determinazione, come gioco loro avevano fatto meglio. Oggi abbiamo fatto meglio nel primo tempo, subendo la forza avversaria nel secondo.

Gol del pareggio? Ci siamo confrontati con Guida, credo che non ci possa essere l'errore se c'è l'intervento della tecnologia. Inutile parlarne. Al massimo rimane qualche dubbio sul fallo su".

KULUSEVSKI - "L'Atalanta è una scuola formidabile, ma è difficile vedere un ragazzo che uscito dalla Primavera gioca così. Nonostante si parli di lui tantissimo, è bravo a rimanere con i piedi per terra. Non ci dobbiamo dimenticare che questa squadra in tre anni è passata dalla Serie C in Serie A. Ancora oggi ci sono ragazzi che erano con me sia in C che in B. Oggi la qualità è aumentata, Karamoh, Cornelius… Prima o poi il campo lo assaggiano tutti. Oggi Karamoh ha fatto una grandissima partita".