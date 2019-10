FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai talenti del campionato Primavera 1 ai prospetti di tutto il mondo emersi nelle coppe europee, il consueto punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Vi segnaliamo il suo talento da anni ma non si può partire da lui in questa settimana parlando di giovani. Sebastiano Esposito ha vissuto un mercoledì fantastico, esordendo in prima squadra in Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro, che l'ha accolto con un fantastico boato. Non è finita qui, Sebastiano, talento classe '2002 non ancora diciottenne, si è procurato un calcio di rigore facendosi stendere da Hummels. Dal dischetto Lautaro Martinez si è fatto parare il tiro ma conta poco: l'Inter ha vinto ed Esposito ha scritto la sua favola, dal Napoli Club Castellammare, la stessa realtà in cui si è formato Donnarumma, ai 75000 di San Siro in Champions League.

2. E' stata una settimana particolare per Riccardo Calafiori, l'esterno sinistro classe '2002 che sabato ha realizzato un gol per la prima volta dopo il gravissimo infortunio rimediato nella scorsa stagione in Youth League contro il Viktoria Plzen. Calafiori ha sfoderato un bolide di sinistro che ha consentito ai giallorossi di trovare il pareggio e iniziare così la rimonta contro il Napoli, dall'1-0 all'1-2. Non è finita qui, Calafiori è stato anche in panchina nella gara di Europa League contro il Borussia Moenchgladbach, c'è spazio, però, anche per una delusione: la mancata convocazione al Mondiale Under 17 dopo aver partecipato al pre-raduno dal 7 al 13 ottobre a Cesenatico.

3. La Roma, dopo i vari infortuni, è alla ricerca di svincolati per il centrocampo, Rodwell e Buscè stanno sostenendo un provino a Trigoria ma Fonseca potrebbe avere a sua disposizione una soluzione dalla Primavera. Si tratta di Ebrima Darboe, play gambiano classe '2001 che spicca per qualità tecniche, velocità di pensiero e di passo. Alberto De Rossi l'ha dirottato davanti alla difesa dopo aver iniziato da interno di centrocampo la sua avventura alla Roma nella scorsa stagione.

4. E' stata la settimana in casa Manchester United di Brandon Williams, esterno sinistro classe '2000 cresciuto nel vivaio dei Red Devils. Si tratta di un profilo molto interessante, ha capacità di corsa, intelligenza tattica, buoni tempi d'inserimento. Domenica l'esordio in Premier League nei minuti finali della gara pareggiata contro il Liverpool, giovedì si è procurato il rigore trasformato da Martial nella trasferta di Belgrado contro il Partizan in Europa League, dove ha portato a casa la sua seconda presenza avendo disputato anche l'intera gara contro l'Az Alkmaar finita 0-0 tre settimana fa.

5. Il Salisburgo punta soprattutto sugli investimenti nello scouting internazionale e nel vivaio, mercoledì ha inflitto una goleada in Youth League al Napoli, sconfitto con il risultato pesante di 7-2. Ha realizzato una doppietta il più giovane in campo, si tratta di Benjamin Sesko, attaccante classe '2003 che lo scorso 31 maggio ha compiuto sedici anni.

Sesko gioca soprattutto nel Liefering, la squadra-satellite del Salisburgo che milita nel campionato di seconda divisione, spicca per fisicità, capacità di coordinazione e presenza in area di rigore, potremmo definirlo un piccolo Haaland. Il club austriaco ha realizzato un investimento importante, quest'estate ha investito 2,5 milioni di euro per portarlo a casa dall'Nk Domzale.

6. E' cresciuto, invece, per tutta la trafila nel vivaio del Salisburgo Luka Sucic, centrocampista classe '2002 che per caratteristiche ricorda Milinkovic Savic. Ha fisicità, qualità tecniche, un ottimo tiro, eleganza nel passo, la capacità anche di cambiare ritmo. È un nazionale croato under 19, ha un repertorio importante, è andato a segno anche lui, realizzando la rete del momentaneo 6-2.

7. La Red Bull è una multinazionale anche del calcio, contro il Napoli si è messo in mostra anche l'attaccante esterno Luis Phelipe Da Souza (classe '2001), un brasiliano impressionante nelle accelerazioni, nell'uno contro uno, che può svariare su tutto il fronte d'attacco anche se diventa più efficace partendo da destra o da sinistra in un tridente. Al Liefering, in seconda divisione austriaca, ha realizzato un gol e tre assist in sette presenze, la Red Bull l'ha portato in Austria attraverso la squadra che ha in Brasile, nello stato di San Paolo, dove vanta anche un rapporto di collaborazione con il Bragantino.

8. Il Tottenham sta costruendo in casa l'alternativa del futuro ad Harry Kane, si tratta di Troy Parrott, attaccante classe '2002 autore martedì di un poker di gol nella vittoria per 9-2 contro la Stella Rossa. Parrott è a quota cinque gol in tre gare di Youth League e ha realizzato l'assist a Richards nella gara persa 4-1 contro il Bayern Monaco, ha già debuttato in prima squadra nella gara persa dal Tottenham ai rigori in Efl Cup contro il Colchester. Parrott è arrivato due anni fa dall'Fc Belvedere, una realtà irlandese e proprio nella sua nazione Parrott è un elemento di grande spicco. Parrott non ha neanche diciotto anni ma gioca già in Under 21 con tre gol realizzati in tre presenze, uno all'Armenia e doppietta alla Svezia mentre è rimasto a secco nel pareggio a reti bianche contro l'Italia.

9. Il Barcellona ha vinto 4-0 in trasferta contro lo Slavia Praga in Youth League, tra i protagonisti Konrad De La Fuente, attaccante esterno statunitense classe '2001 autore di una doppietta. De la Fuente è un attaccante rapido, tecnicamente dotato, spicca per il contributo che fornisce alla squadra, si è messo in mostra con la nazionale americana anche al mondiale Under 20, segnando un gol all'esordio contro la Francia e partecipando all'avventura degli Usa fino alla sconfitta nei quarti di finale contro l'Ecuador.

10. Yukinari Sugawara, terzino destro dell'Az Alkmaar, è andato a segno nella vittoria per 6-0 contro l'Astana. Sugawara, esterno giapponese classe '2000, ha facilità di corsa, discreti tempi d'inserimento, è duttile, è stato schierato da difensore centrale, mediano o esterno destro offensivo in qualche circostanza, vanta anche in Eredivisie un gol contro il Fortuna Sittard e un assist contro il Feyenoord.