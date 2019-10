MANCHESTER CITY-ATALANTA GASPERINI GUARDIOLA STATISTICHE CHAMPIONS - Manchester City-Atalanta, che potrai seguire CLICCANDO QUI, è una partita che si preannuncia divertente. Due squadre, quelle di Pep Guardiola e Gian Piero Gasperini, inclini al gioco spettacolare e ad andare in gol con molta facilità. Il pronostico, com'è normale che sia, è tutto a favore dei 'Citizen', che possono contare su giocatori di altissimo livello e su una rosa di qualità assoluta.

Ma i nerazzurri non si daranno per vinti e sono pronti a fare lo sgambetto ai campioni d'Inghilterra in carica: vediamo perché. Nelle cinque trasferte giocate nel campionato di, i bergamaschi hanno conquistato ben quattro vittorie e un pareggio (quello patito sabato contro lain rimonta, da 0-3 a 3-3). Tredici dei diciassette punti conquistati dall'Atalanta sono frutto di risultati positivi lontano da 'casa', con quattrordici gol realizzati e sette subiti. Meno fortunata la trasferta all'esordio incontro la(4-0 il risultato finale), ma il 'Papu'e compagni sognano il colpaccio all'Etihad Stadium per rendere felici i molti tifosi giunti a Manchester e rilanciarsi in chiave di passaggio del turno.