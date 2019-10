ESCLUSIVA CLAUDIA GARCIA JUVENTUS RONALDO / Affamato di record, gol e vittorie. Cristiano Ronaldo, dopo aver tagliato lo storico traguardo dei 700 gol in carriera nella sfida del suo Portogallo contro l'Ucraina, dopo soli 19' di Juventus-Bologna ha riaggiornato le sue mostruose statistiche personali firmando la rete numero 701 nel successo finale della compagine di Sarri. Il fuoriclasse portoghese però non è ovviamente sazio e già questa sera nell'incrocio di Champions League all''Allianz Stadium' contro la Lokomotiv Mosca è pronto a trascinare la 'Vecchia Signora' nella sua competizione preferita, a caccia della 34° vittima in campo europeo. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato: Clicca Qui

Per analizzare il momento di Cristiano Ronaldo e il suo futuro in bianconero e con la Nazionale, la redazione di Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Claudia Garcia, giornalista e collaboratrice di Eleven Sports Portugal, O Jogo, Tuttosport e Rai Sport: "Nella sua testa c'è la Champions con la Juventus, l'Europeo con il Portogallo oltre al record di reti con le Nazionali di Ali Daei. Inoltre vuole diventare il miglior marcatore di tutti i tempi superando Pelè e arrivare a quota 800 gol in carriera. Può rivincire il Pallone d'Oro, però non credo in questa edizione. La Juve è una grandissima squadra e con Sarri può vincere la Champions nei prossimi due anni. Pensavo che i bianconeri, con il cambio di allenatore e stile di gioco, avessero più difficoltà in campionato ed invece stanno andando molto bene. Cristiano è stato molto intelligente: ha lasciato il Real Madrid per andare in un altro club vincente come la Juventus, anche perché non può vincere da solo le partite malgrado sia uno dei calciatori più forti della storia del calcio".

Il presente e il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora a tinte bianconere: "Come ho sempre detto per me resterà alla Juventus per almeno tre anni, questa stagione in corso e anche la prossima.

Lui ha un contratto fino al 2022 e l'ultimo anno dipenderà dalle sue condizioni fisiche, anche se ha dimostrato di stare ancora benissimo - sottolinea la Garcia ai nostri microfoni - Non è più il Ronaldo del, quando partiva a mille all'ora e faceva cose incredibili giocando sulla fascia: già nel Real Madrid si era trasformato in un animale d'area. Gestendosi e saltando qualche partita, chi lo conosce bene mi racconta che può giocare tranquillamente fino a 40 anni. Oltre all'del prossimo anno, lui sarà in campo anche in Qatar per idel 2022. E credo che possa rimanere a Torino fino a quella data, rispettando il contratto con la Juve. In bianconero sarà la sua ultima esperienza in Europa: successivamente penso che la sua destinazione saranno gli. Un paese glamour, famoso per il mondo dello spettacolo, del cinema e delle televisione. Lui va spesso lì, è molto conosciuto e popolare. Negli ultimi anni inoltre hanno giocato nella MLS gente del calibro di".

La Juventus ha cambiato guida tecnica e filosofia di gioco con l'arrivo in panchina di Sarri: "Cristiano non può lamentarsi di Allegri. Con lui ha fatto molto bene al primo anno in Serie A, un campionato molto diverso rispetto alla Liga, dove immagginavo un suo calo nel computo delle realizzazioni - spiega la Garcia - Cristiano ha giocato bene con Ferguson, Zidane, Ancelotti, Santos in Nazionale e anche con Mourinho ha segnato tantissimi gol. Lui si adatta praticamente a tutti gli stili di gioco e rende al massimo quando ha libertà di movimento e quando può agire nelle zone di campo dove si sente a suo agio. Sarri è un allenatore molto intelligente e preparato, hanno già un'ottima intesa e sono sicura che farà grandi cose anche con lui in panchina".

Higuain o Dybala con Ronaldo? Claudia Garcia, in esclusiva a Calciomercato.it, traccia infine le differenze tra i due argentini nella coabitazione in campo con CR7: "Higuain è un giocatore maturo e completo. Secondo me Cristiano si trova meglio con lui perché è un nove classico che gli apre gli spazi, anche se in alcune caratteristiche ricorda un po' lo stesso Ronaldo. Entrambi amano ogni tanto uscire dall'area per giocare più defilati e scambiarsi la posizione com'è successo già tante volte in questa stagione. Sono stati insieme al Real Madrid, si conoscono e si stimano. Dybala invece è un fantasista, non è un attaccante che crea spazio a Ronaldo come fa Higuain. In alcune partite l'ho visto bene con Cristiano, in altre meno. Dipende un po' dalla caratteristiche dell'avversario: se devi giocare con una punta fissa allora meglio Higuain, anche perché Ronaldo non è un centravanti di ruolo".