JUVENTUS BOLOGNA MANO DE LIGT MOVIOLA / In pieno recupero di Juventus-Bologna è scoppiato il putiferio in seguito ad un intervento sospetto di de Ligt in area bianconera. È infatti il 92' quando su un cross di Skov Olsen il centrale olandese interviene in modo scomposto in scivolata, provando a calciare via il pallone carambolato però sul braccio. Un episodio che ha lasciato ampi strascichi per un rigore che ad una manciata di secondi dalla fine avrebbe potuto cambiare l'esito finale della sfida. I principali quotidiani sportivi di oggi hanno quindi provato a ricostruire l'accaduto interpretando il regolamento, sempre in aggiornamento sui falli di mano.

Stando a 'Tuttosport'conferma il tutto dopo un consulto con ilin quanto il braccio di de Ligt amplia sì il volume del corpo ma non è posizione in modo innaturale e al di sopra delle spalle, le due discriminanti che più influenzano il nuovo regolamento. Giudizio simile per 'La Gazzetta dello Sport' che lo valuta come il frutto di una tentata giocata, non di una deviazione voluta in quanto il tocco col piede con l’intenzione di spazzare via il pallone ha portato quindi l’arbitro a non sanzionare il braccio.

Di parere opposto 'Il Corriere dello Sport' che evidenzia come de Ligt cercando di rinviare il pallone (scelta deliberata, risultato non congruo) ha finito svirgolandolo per colpirlo con il braccio largo impedendo a Palacio di battere a rete. Secondo lo stesso quotidiano proprio al centrale olandese manca un penalty a favore ad inizio match. Chiude infine il quadro la disamina dell'ex arbitro Luca Marelli che sul suo blog ha evidenziato come l'intervento goffo dell'ex Ajax porti ad un tocco di tallone sinistro che devia il pallone sul braccio. Un cambio di direzione del pallone che rende il contatto successivo fortuito e non punibile.