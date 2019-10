CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI / Mauro Icardi torna a parlare dell'Inter. Impegnato a scalare le gerarchie tecniche del PSG, l'attaccante argentino ha fatto il punto sull'ambientamento e sulle prospettive future: clicca qui per restare aggiornato. Nelle sue dichiarazioni non sono mancati riferimenti al prossimo mercato estivo: "Per quest’anno sono al PSG e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede.

E' ancora presto per dire qualcosa - spiega ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' - Abbiamo casa a 'San Siro', ma ne stiamo costruendo anche una nuova (di fronte alla sede dell’Inter, ndr) perché Milano è la città dove vogliamo continuare a vivere quando avrò finito di giocare".

Icardi ha poi risposto sulla possibilità di affrontare l'Inter in questa edizione della Champions League: "La vivrò nel migliore dei modi. Se toccherà a me andare in campo, da professionista darò il massimo per difendere la mia nuova maglia - prosegue il bomber - All’Inter non posso che augurare sempre il meglio in ogni competizione. A Milano ho ancora tanti amici. Anno buono per lo scudetto? Sì, l’Inter ha ormai un allenatore come Conte che vuole vincere e giocatori che vogliono altrettanto. Spetta a loro continuare il lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi prima per ridurre il gap con la Juve. Spogliatoio PSG? E' un po’ di diverso rispetto all’Inter, anche se poi non ho un vero metro di paragone perché non ho giocato in altre grandi squadre in passato. Qui però mi trovo bene e in fondo qui come all’Inter mi viene chiesta la stessa cosa: fare gol".