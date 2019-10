JUVENTUS RONALDO 700 PORTOGALLO UCRAINA / "CR700" è realtà! Cristiano Ronaldo centra l'ennesimo record personale in carriera.

Con il rigore realizzato contro l', per il momentaneo 2-1 in favore dei padroni di casa nel match delle Qualificazioni ad Euro 2020 con il, il fuoriclasse lusitano ha tagliato il traguardo delleda professionista tra squadre di club e nazionale. L'attaccante in forza allaha così suddiviso le sue marcature: 5 allo Sporting CP, 118 al Manchester United, 450 al Real Madrid, 32 finora con la maglia bianconera e 95 con la selezione lusitana. 'CR7' era salito a quota 699 sabato scorso grazie al delizioso pallonetto contro il Lussemburgo e stasera nella trasferta in Ucraina non ha fallito dal dischetto arricchendo il proprio lussuosissimo palmares di un'altra storica impresa.