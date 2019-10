CALCIOMERCATO ROMA NZONZI TORINO / Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile approdo al Torino di Steven Nzonzi.

Oggi il centrocampista francese, in estate passato dallaal Galatasaray in prestito (rinnovabile) con diritto di riscatto, ha però smentito l'indiscrezione di calciomercato che lo riguarda da vicino: "Sono contento di stare, per questo sicuramente non andrò da nessuna parte - le parole del classe '88 alla tv ufficiale del club di Instanbul, come riportato da 'Hurriyet.com' - I nostri tifosi non devono credere a qualcosa che non sentono dalla mia bocca".