Chi potrebbe partire? Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' Edera e Parigini sono i principali candidati visto che il tecnico granata li ha esclusi consecutivamente nelle due ultime gare giocate in campionato. Possibile operazione in uscita anche in difesa: in bilico uno tra Bremer, Bonifazi, Djidji e Lyanco con il brasiliano però che dovrebbe rimanere a disposizione di Mazzarri. Potrebbe partire però in prestito Vincenzo Millico, stella della Primavera.