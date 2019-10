CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE / Spalletti-Inter: nervi tesi. Le resistenze del club nerazzurro, che non ha voluto cedere alle sue richieste economiche per lasciare il club, riporta il 'Corriere della Sera', si possono riassumere in un pensiero fatto dalla dirigenza: "Pagare sei mesi è elegante, oltre è da stupidi".

Così, quando ilsi appresta a salutare l'arrivo di, spuntano nuovi retroscena sul mancato approdo di Spalletti: clicca qui per restare aggiornato.

In un suo sfogo telefonico con Marotta, riporta 'La Stampa', Spalletti avrebbe chiamato in causa anche l'attuale allenatore interista: "Se Conte prende 12 milioni, a me dovete darne almeno 5". Le sue urla, però, non sarebbero servite a far cambiare idea ai nerazzurri. Da qui, la decisione dei rossoneri di virare su Pioli per dare vita al nuovo progetto tecnico senza Giampaolo.