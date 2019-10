Serie A, Spal-Parma 1-0: Petagna salva Semplici

SERIE A SPAL PARMA PETAGNA / Spal e Parma hanno aperto la settima giornata di Serie A di fronte al pubblico del 'Mazza' desideroso di festeggiare il ritorno al successo degli uomini di Semplici. I padroni di casa sono arrivati alla sfida odierna con una sola vittoria all'attivo nelle precedenti sei di un campionato iniziato nel peggiore dei modi. L'avvio di partita è subito propositivo per i biancazzurri che si rendono pericolosi dopo appena 7 minuti con l'ottimo Strefezza, tra i più vivi del primo tempo. La risposta ducale arriva al 18' con Hernani che su punizione non trova la porta. Troppo poco al cospetto di una Spal più motivata che alla mezz'ora pesca il jolly del vantaggio con Andrea Petagna che da pochi passi non può proprio fallire. Il vantaggio carica la truppa di Semplici che prima dell'intervallo sfiora anche il raddoppio con un siluro di Missiroli sventato da una grandissima parata di Sepe. Al rientro dagli spogliatoi il letimotiv non cambia con Floccari che chiama ancora l'estremo difensore ospite all'intervento.

La possibile svolta arriva però a 20 minuti dalla fine con l'espulsione ingenua diche incassa un secondo giallo per simulazione costringendo i suoi ad una lunga sofferenza finale.

Spal-Parma 1-0

MARCATORI: 31′ Petagna (S)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori (84′ Valoti), Kurtic, Reca; Petagna (86' Paloschi), Floccari (73′ Sala). In panchina: Thiam, Letica, Cionek, Moncini, Murgia, Felipe, Cannistrà, Jankovic. Allenatore: Leonardo Semplici

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (57′ Sprocati), Barillà (71′ Inglese); Kulusevski (46′ Scozzarella), Cornelius, Gervinho. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Grassi, Brugman. Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

AMMONITI: Strefezza, Petagna, Kurtic, Sala (S); Hernani, Gagliolo (P). ESPULSI: Strefezza (S) al 70′ per doppia ammonizione.

Classifica Serie A: Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Parma* 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Verona 6, Spal* 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in più