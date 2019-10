CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Tenuto inizialmente in panchina da Pochettino nella sfida contro il Bayern Monaco, Christian Eriksen non ha alcuna intenzione di compiere un passo indietro sul fronte rinnovo e, nella peggiore delle ipotesi per il Tottenham, potrebbe lasciare gli Spurs a parametro zero la prossima estate.

In scadenza a giugno 2020, il centrocampista danese è destinato ad infiammare le dinamiche di calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Come è noto, l'ex Ajax è un vecchio pallino della Juventus che, tuttavia, deve vedersela con una concorrenza agguerrita. Atletico Madrid, Manchester United e, soprattutto, Real Madrid restano le insidie più grandi per i bianconeri. Il Real in particolare sta muovendo passi concreti per il calciatore al punto che, secondo quanto riportato dal 'Daily Star', nel corso del weekend riceverà gli agenti di Eriksen nella capitale iberica. Un segnale forte che potrebbe anche portare ad uno sforzo per ingaggiare il calciatore già durante il mercato di gennaio, garantendo così agli Spurs un indennizzo economico.