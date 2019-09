SAMPDORIA DI FRANCESCO PANCHINA/ La sconfitta interna a Marassi contro l'Inter di Antonio Conte è valsa alla Sampdoria il quinto crollo in sei partite di campionato, un inizio decisamente a rilento per Eusebio Di Francesco.

Stando però a quanto riportato da 'Sky Sport', nonostante i soli 3 punti e l'ultimo posto in classifica, Massimo, presidente dei blucerchiati, non avrebbe nessuna intenzione di cambiare, con la volontà di andare avanti con il tecnico abruzzese. Una fiducia che potrebbe essere però a tempo, soprattutto se dovesse proseguire la striscia negativa. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!