NAPOLI CAGLIARI ANCELOTTI MAROCCHI / Il Napoli cade al San Paolo per mano del Cagliari e perde terreno dalla vetta. Mister Ancelotti non è ovviamente soddisfatto per il risultato: "Siamo dispiaciuti ma la partita è stata ben fatta - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Alla fine siamo stati sorpresi perché ci siamo fermati per una mezza trattenuta. Rimane un'ottima partita".

INTENSITA' ESTIVA - "Chiedi a Maran se l'intensità era di una amichevole - Ancelotti risponde a Marocchi -, secondo me ti dice di no.

E' stata alta l'intensità!"

CLASSIFICA NEGATIVA - "Se volete trovare la critica per forza, vi dico che la classifica piange... In realtà non sono preoccupato. Koulibaly? Non so cosa abbia detto all'arbitro, è paradossale che abbiamo avuto un'espulsione visto che non siamo stati noi la squadra tosta".

LOZANO - Intervenuto in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, Ancelotti ha parlato dell'attaccante messicano e non solo: "Continuo a credere che quella sia la posizione migliore per lui, sono soddisfatto. Koulibaly? Non so cosa sia successo con l'arbitro, c'era un po' di nervosismo dopo il gol preso e non ho approfondito ancora la questione. Maksimovic ha preso una botta sulla coscia, aveva dolore e quindi mi è sembrato opportuno cambiarlo."