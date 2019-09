Inter-Udinese, espulsione de Paul: bufera social!

Candreva ha fatto una scenara ma De Paul come il primo dei polli.

#Candreva colpito con un buffo dopo aver provocato #DePaul toccandolo per primo si butta per terra e si rotola come un mutilato: ESPULSO DE PAUL



Piatek colpito con un buffo da Troost-Ekong senza aver provocato nessuno resta a terra: VERGOGNA PIATEK SCENATA INDEGNAHHHH!!!!